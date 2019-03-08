2019-03-08T21:52:20+03:00
Общество

На Масленицу перекроют дорогу на набережной Волгограда

10 марта 2019 на время празднования в Волгограде закроют движение по Нулевой продольной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Главные гулянья на Масленицу пройдут в пойме Царицы.Главные гулянья на Масленицу пройдут в пойме Царицы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Прощеное воскресенье, 10 марта 2019, в Волгограде устроят главные городские гулянья на Масленицу у музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы. Там выложили плиткой большую площадь, понаставили ярмарочных ларьков и собрали 13-метровое чучело, которое с песнями и хороводами торжественно сожгут в финале праздника. Развлекать народ будет группа «Балаган лимитед». Гостей на праздник ожидают много, так что из-за соображений безопасности проезд по Нулевой продольной 10 марта ограничат. Перекроют рокадную дорогу на набережной Волгограда с 7.00 до 18.00. Ограничения движения коснутся участка в границах улиц Калинина и Краснознаменской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, самую большую куклу Масленицы для проводов зимы уже нарядили в кокошник и платье, на которое ушло более 700 квадратных метров ткани. Гореть 13-метровое чучело будет ярко и долго. Площадку вокруг нее огородили, рядом будут дежурить пожарные. Как и в других местах, где будут жечь чучело - в парке Героев-летчиков, в парке «Семейный», у ДК Петрова в Советском районе и других.

Куда пойти на Масленицу 10 марта 2019 в Волгограде, где проводить зиму, поесть блинов и сжечь чучело [программа мероприятий]

ИСТОЧНИК KP.RU

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