Слова депутата о пенсиях для «алкашей и тунеядцев» разберут на активе ЕР в Волгограде

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-08T18:25:18+03:00

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Слова депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева о получающих минимальную пенсию «тунеядцах и алкашах» всколыхнули всю Россию. Его высмеял в стихах Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», резкую оценку дала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Этот инцидент получит оценку на комиссии по этике центрального аппарата партии «Единая Росся». Дадут оценку высказыванию Гасана Набиева после праздничных выходных и местные единороссы. Об этом рассказал в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» секретарь волгоградского отделения партии Сергей Горняков. До этого Горняков первым извинился за произошедшее и отметил, «что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления».

- У нас после праздников, в ближайшие дни, будет проведен актив партии, где разберут этот инцидент, - сказал Горняков. - Будет принято решение о мерах взыскания относительно Набиева Гасана.

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы 00:00 00:00

Напомним, свое скандальное заявление депутат с ежемесячным миллионным доходом сделал на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы, где рассматривали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии тем, чей доход ниже прожиточного минимума. После единоросс за свои слова извинился и сказал, что его неправильно поняли.

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Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU