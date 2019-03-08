На севере Волгограда провалилась дорога

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-08T17:34:40+03:00

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В Волгограде появился очередной портал в потусторонний мир. На этот раз, в мир коммунальный. Провалился участок внутриквартальной дороги в Краснооктябрьском районе у дома №9 на улице с красивым названием - Депутатская. Сложилась вдвое и ушла под землю железобетонная плита, которой была закрыта теплотрасса, идущая поперек проезжей части. Провал образовался накануне длинных праздничных выходных 7 марта. Сейчас опасный участок дороги огородили, повесили предупреждающие знаки. Решать проблему будут после праздников.

Плита над дорогой сложилась вдвое, провалилась и повисла на трубах теплотрассы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщает «КП-Волгоград», пока тяжелые плиты буквально висят на трубах теплотрассы. А автомобили объезжают провал в дороге по железобетонной плите, которая всегда служила тротуаром.

Объезжать провал в дороге водителям предлагают по тротуару.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, улица, на которой произошло ЧП, хоть и называется Депутатская, от большинства волгоградских не центральных улиц не отличается. Летом здесь пыль, зимой - ледяная колея глубиной более 20 сантиметров, есть и свои вечные лужи. И только эти участки над теплотрассами, как тот, что провалился под землю, благодаря подогреву практически никогда не покрываются снегом и льдом.

Депутатская улица выглядит совсем не по-депутатски.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, с приходом весны в Волгограде начался сезон провалов. Под землю уходят не только дороги, но и тротуары. На днях огромная яма зияла в центре Волгограда на остановке «Площадь Чекистов».

ИСТОЧНИК KP.RU