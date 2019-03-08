В Волгограде колодцы будут закрывать железобетонными крышками

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-08T14:56:09+03:00

Такой вариант поможет защитить коммунальную инфраструктуру от воров, а горожан – от падения в открытый люк

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В Волгограде второй год продолжается акция «Закрой люк – спаси ребенка», который запустили коммунальные концессии. Результат есть. В первые две недели акции горожане сообщили о 196 открытых люках, в которые могли провалиться люди. Спустя год столько же обращений поступило уже за два месяца. Но даже замена люков не спасает от зияющих пропастью колодцев. Чугунные крышки воруют и сдают на металл. Тогда коммунальщики стали накрывать люки пластиковыми крышками, не представляющими интереса для воров. Но такие можно поставить не везде. Еще одна новинка в ЖКХ Волгограда - люки железобетонные, их начали устанавливать в прошлом году, и они выдержали испытания.

- Пластиковый люк легче. Вес человека, даже на велосипеде, такая крышка легко выдерживает. Но вот веса автомобиля уже нет, - пояснили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения». - Поэтому пластиковые люки устанавливают на тротуарах и велодорожках, газонах и клумбах. А на дорогах делают чугунные люки, способные выдержать вес грузовика.

Там, куда большегрузы заезжают редко, устанавливаются железобетонные люки. Ворам они не интересны, однако, крышки из бетона очень тяжелые.

- Устанавливать такие люки приходится при помощи крана, - рассказал главный инженер ресурсоснабжающей компании Станислав Шульгин. - Украсть его без сложной техники невозможно. Поэтому вскоре на улицах Волгограда появится еще больше железобетонных люков.

Напомним, сообщить об открытом люке можно позвонить по номеру телефона круглосуточного контакт-центра «Концессии водоснабжения» 99-67-96 (добавочный 3 переведет вас вне очереди на линию по приему аварийных заявок). А также в группах соцсетей («Вконтакте», «Фейсбук») - «Закроем люки, Волгоград». После поступления заявки специалисты контакт-центра передадут информацию о люках их владельцам для реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU