Погода в Волгограде на Масленицу: небольшой дождь и +10° днем

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-08T14:09:18+03:00

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Весна в Волгограде обычно самое короткое время года. Март еще зимний месяц, а в мае уже стоит летняя жара. Но в этом году погода удивляет. Смена сезонов произошла строго по календарю. По-настоящему весенняя погода ждет жителей Волгограда и Волгоградской области на праздничные выходные 8, 9 и 10 марта 2019. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, днем 9 марта в городе ожидается небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 15 м/с. Температура ночью будет около 0…+2º, а днем воздух прогреется до +8…+10°. Кратковременный дождь и до +10° тепла ожидают синоптики и в последний день Масленицы - Прощеное воскресенье 10 марта, и в понедельник 11 марта 2019.

Весенний дождик, около нуля ночью и до +7º днем ожидается в эти дни и в большинстве районов Волгоградской области. Местами низины накроют туманы, а днем будет пригревать до +15º.

ИСТОЧНИК KP.RU