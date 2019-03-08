2019-03-08T12:31:56+03:00
Общество

Волгоградцы просят зарплату почти вполовину больше, чем волгоградки

Исследователи сравнили резюме у мужчин и женщин
Екатерина МАЛИНИНА
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Запросы у волгоградок скромные - 21 тысяча рублей.Запросы у волгоградок скромные - 21 тысяча рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К 8 Марта главная тема – мужчины и женщины. Их сравнивают по разным параметрам. Исследователи «Авито» решили изучить разницу в резюме разных полов. И пришли к выводам. Волгоградки совсем непритязательны. Они просят зарплату на 43 процента меньше, чем мужчины. Например, средняя зарплата в резюме дам – 21 тысяча рублей. А у волгоградцев – 30. Причем за год женские требования выросли на 5 процентов, а у сильного пола на 11 процентов.

Кстати, самые высокие требования в оплате труда, как и ожидалось, у москвичек. Им подавай 45 тысяч рублей (цифра средняя). А вот самые скромные в запросах - жительницы Барнаула - 19900 рублей.

Благодаря дешевизне женской рабсилы их резюме чаще смотрят. А значит, шансов найти работу чуть больше. Правда, за один и тот же функционал дама получит меньше, чем если бы на ее месте работал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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