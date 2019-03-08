В Волгограде на 10 девчонок по статистике 8,5 ребят
Девчонки, кому нужно замуж, срочно берите билет до Камышина. Там шансов найти себе кавалера намного больше. По крайней мере, такие выводы можно сделать глядя на статистику Волгоградстата к 8 Марта. В Волгоградской области женщин почти на 4 процента больше, чем мужчин. На 1000 прекрасных дам приходится 863 мужчины. А вот в Камышине на 1008 мужчин 1000 женщин. Согласитесь найти свой идеал чуть-чуть попроще.
Продолжительность жизни волгоградок 78 лет, а вот волгоградцы умирают на 10 лет раньше. Но статистики рисуют радужные перспективы. Лет через 15 мужчины будем жить на 8 лет дольше.
Кстати, как отмечают статистики женщины с каждым годом все позже решаются на рождение первого малыша. Сейчас в среднем волгоградки становятся мамами в 28 лет. Но при этом активно решаются на 3 и 4 ребенка.
Еще одна интересная цифра из женской статистики 44 процента всех руководителей – дамам. Так что в «покомандовать» мы ни в чем не уступаем мужчинам. Вот только зарплату мы получаем совсем другу. Средний заработок волгоградок – 24195, это 70 процентов от того, что платят мужчинам.
А трудится прекрасная половина человечества в основном в оптовой и розничной торговле, в образовании, в здравоохранении, в гостиничном и ресторанном бизнесе.
ИСТОЧНИК KP.RU