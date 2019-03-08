В Волгограде на 10 девчонок по статистике 8,5 ребят

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-08T11:18:22+03:00

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Девчонки, кому нужно замуж, срочно берите билет до Камышина. Там шансов найти себе кавалера намного больше. По крайней мере, такие выводы можно сделать глядя на статистику Волгоградстата к 8 Марта. В Волгоградской области женщин почти на 4 процента больше, чем мужчин. На 1000 прекрасных дам приходится 863 мужчины. А вот в Камышине на 1008 мужчин 1000 женщин. Согласитесь найти свой идеал чуть-чуть попроще.

Продолжительность жизни волгоградок 78 лет, а вот волгоградцы умирают на 10 лет раньше. Но статистики рисуют радужные перспективы. Лет через 15 мужчины будем жить на 8 лет дольше.

Кстати, как отмечают статистики женщины с каждым годом все позже решаются на рождение первого малыша. Сейчас в среднем волгоградки становятся мамами в 28 лет. Но при этом активно решаются на 3 и 4 ребенка.

Еще одна интересная цифра из женской статистики 44 процента всех руководителей – дамам. Так что в «покомандовать» мы ни в чем не уступаем мужчинам. Вот только зарплату мы получаем совсем другу. Средний заработок волгоградок – 24195, это 70 процентов от того, что платят мужчинам.

А трудится прекрасная половина человечества в основном в оптовой и розничной торговле, в образовании, в здравоохранении, в гостиничном и ресторанном бизнесе.

ИСТОЧНИК KP.RU