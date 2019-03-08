2019-03-08T10:08:31+03:00
Происшествия

Волгоградка с тремя детьми сбежала в Грозный

Женщина ушла из дома 21 февраля
Екатерина МАЛИНИНА
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Скорее всего, женщина уехала в Грозный. Фото: группа вКонтакте ВолгоспасСкорее всего, женщина уехала в Грозный. Фото: группа вКонтакте Волгоспас
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37-летняя Ольга Серикова ушла из дома 21 февраля. Женщина собрала вещи и исчезла из квартиры в Волгограде вместе с семилетним сыном и двумя дочками 10 и 11 лет. Заявление написали родственники. На телефонные звонки волгоградка не отвечает – абонент вне сети. По предварительным данным, женщина вместе с ребятами может находиться в Грозном. Но возможны и другие варианты.

Приметы Ольги – невысокого роста, рыжие волосы до плеч. Детей зовут Николай, Диана, Марьям. Из особых примет: порезы у их мамы на запястьях. Скорее всего, у женщины есть суицидальные наклонности. Судя по постам в соцсетях, волгоградка находилась в глубокой депрессии.

Всем, кому известно, где находится женщина вместе с семьей, просьба позвонить либо в полицию по телефону «02» либо волонтерам на сотовый 89053979456. Родственники беспокоятся о судьбу Ольги, ее сына и дочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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