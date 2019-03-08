В Волгограде двух женщин сбил трамвай

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-08T09:00:15+03:00

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Все произошло около восьми вечера 7 марта в Центральном районе Волгограда. Две женщины 33 и 70 лет решили перейти трамвайные пути по нерегулируемому пешеходному переходу в районе Голубинской. Волгоградки слишком поздно заметили трамвай. А 23-летний водитель трамвая тоже слишком поздно увидел пешеходов. Общественный транспорт сбил дам.

Одна из низ получила ушибы, но от госпитализации отказалась. А вот бабушке потребовалась помощь медиков. На вызов приехала «скорая» и отвезла пенсионерку в больницу с травмами. 8 марта она проведет на больничной койке.

- Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ЧП и степень вины водителя трамвая, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградцев просят быть внимательными при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Не выходите на дорогу, пока не убедитесь в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU