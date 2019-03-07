«Волгоград Арена» стал лучшим в мире стадионом-2018 по версии болельщиков

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-07T22:23:28+03:00

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Волгоградские болельщики всегда считали «Волгоград Арену» самым красивым стадионом. Теперь это подтвердили любители спорта со всего мира. Волгоградская спортивная площадка выиграла конкурс «Стадион года»,который проводил портал StadiumDB.com

Особенно прекрасен стадион ночью.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мало кто сомневался, что российские стадионы будут в лидерах конкурса «Стадион года». Состязание лучших футбольных площадок проходит каждый год среди новых объектов. А в 2018 году в России сдали сразу несколько - страна хорошо подготовилась к чемпионату мира по футболу. Всего в числе претендентов были 27 арен из Китая, Белоруссии, Ирана, Ирака, Австрии, Австралии, Венгрии, Турции и США. Российскую конкуренцию волгоградцам составили «Мордовия Арена», «Калининград», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена».

Болельщики с удовольствием фотографировались на фоне арены.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пользователи раздавали звезды участникам на сайте организаторов конкурса: от 5 до одного. Причем голосовать можно было только один раз. Всего свой клик оставили 35 тысяч человек. И больше всего одобрения получила волгоградская арена. На втором месте "Самара Арена", на третьем – «Нижний Новгород Арена».

Справка «КП»

«Волгоград Арену» сдали в 2018 году. Она может принять у себя 45 568 болельщиков. Во время чемпионата мира по футболу здесь состоялись матчи Тунис - Англия, Нигерия - Исландия, Саудовская Аравия – Египет, Япония - Польша.

Стадион красив и изнутри.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас на стадионе проходят матчи «Ротора». В планах властей для самоокупаемость площадки проведение крупных мероприятий, концертов, сдача помещений в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU