В Волгоградской области резко выросло производство сыра

СЕГОДНЯ 19:30 2019-03-07T19:30:04+03:00

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В Волгоградской области любят говорить про упадок во всех сферах. Но судя по цифрам Волгоградстата, не так у нас все плохо. Специалисты изучили отчетность за январь предприятий, выпускающих пищевые продукты и сравнили эти данные с прошлогодними.

Больше всего порадовали заводы, которые выпускают сыры. Их производство выросло на 60 процентов. То ли волгоградцы перешли на местное, то ли местное нашло точки реализации в других регионах страны. Хорошие показатели и у производителей круп, их рост +56 процентов. Маслоперерабатывающие заводы увеличили цифры на 37 процентов. Колбасы в плюсе – на 22 процента. Неплохая прибыль у компаний, занимающихся выпуском мяса, субпродуктов, масла сливочного и комбикормов.

Главное, чтобы эти показатели оставались на высоком уровне до конца года, чтобы итоговые данные были не хуже. Так в идеале и налогов бюджет поступит больше, да и сами волгоградцы смогут чаще покупать местные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU