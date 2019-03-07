В Волгограде одинокие старики делают аппликации и занимаются фитнесом

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-07T18:06:40+03:00

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Эта идея очень правильная: дать пожилым людям заботу и внимание. Волгоградская области вошла в число шести регионов, где реализуется проект по совершенствованию системы долговременного ухода. Что это означает на деле. Пожилым людям, которые не могут сами о себе позаботиться, дают возможность поправить свое здоровье, в том числе и эмоциональное. В этом году открылось шесть отделений дневного пребывания в Кировском, Красноармейском, Фроловском, Палласовском, Чернышковском, Камышинском районах.

Создаются они на базе центров социального обслуживания и работают по принципу дневного стационара. Шесть раз в неделю пожилых людей привозят туда из дома и обратно. Вместе с другими они получают реабилитацию от специалистов, занятия «фитнесом», и даже кружок «Умелые ручки», где они могут воплотить свои творческие способности. Например, сделать бумажные цветы к 8 Марта.

Кстати, таких центров станет больше по всей области. Сейчас отделения посещают около 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU