2019-03-07T17:41:57+03:00
Происшествия

Волгоградка три недели ждала сверхприбыли от мошенников

Пенсионерку обманули на 50 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Проценты бабушка так и не получила.Проценты бабушка так и не получила.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сколько не предупреждай, не вешай на подъездах листовки и не транслируй по телевизору об уловках мошенников, но каждый день на их удочку попадают десятки людей. Причем многие догадываются, что их обманули, только через несколько недель. В полицию Тракторозаводского района обратилась 70-летняя женщина. Она пожаловалась, что ее обманули преступники.

Все началось со звонка. Приятный мужской голос сообщил об уникальном предложении. Мол, оно доступно только избранным. За короткий период можно вложить деньги в финансовую организацию и получить огромную прибыль. Волгоградка не отказалась умножить свои накопления. Она сообщила данные своей карты, с которой тут же сняли 50 тысяч рублей. Но бабушка не побежала в полицию. Она стала ждать, в уме подсчитывая, что же купит на бешенные проценты от своих денег. Но ни через неделю, ни через три банкиры не кинули ей ни копейки. Она попыталась созвониться с «банкиром», но номер уже был недоступен.

Сейчас по факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Надежды вернуть вложенные деньги у пенсионерки практически нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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