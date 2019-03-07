В Волгограде врач получил два года условно за выпавшую из окна больницы девочку

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-07T17:00:00+03:00

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Больше года длились расследование и судебные заседания по поводу халатности врача больницы №15 Сергея Дементьева. Областной суд 7 марта вынес приговор заведующему детским соматическим отделением «Каустика»

Все произошло в августе 2017 года. В одной из палат на подоконник забралась пациентка. Окно было открытым и когда девочка неосторожно повернулась, она выпала со второго этажа. Ребенок получил серьезные травмы головы. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что за безопасность в отделении отвечает его заведующий – Сергей Дементьев. Но окна в палатах легко открывались, руководитель не следил, соблюдают ли его подчиненные меры безопасности. Вскоре дело возбудили уже в отношении врача. Его судили по статье халатность, которая привела по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью.

- Суд Красноармейского района вынес приговор: 2 года условно, при этом он не имеет права заниматься руководящие должности в сфере медицинских услуг. Также он не может работать врачом. Защитник медика не согласился с решением и подал апелляцию. Областная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU