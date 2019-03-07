Умницы – красавицы: в Волгограде вручили премии «Женщина года»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-07T16:33:29+03:00

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Это мероприятие уже стало традиционным перед 8 Марта. Областные власти поздравляют женщин с праздником и чествуют победителей премии «Женщина года».

После слов благодарности и признания в большой любви руководство региона объявило победительниц. В номинации «Культура» победила Инна Тарасова, директор фроловского дома культуры. За высокие достижения в здравоохранении, а в частности за появление на свет малышей, отметили главного врача Волгоградского перинатального центра №2 Татьяну Веровскую. Главной бизнес-вумен стала Елена Калмыкова, руководитель ПО «Усть-Медведицкое», ее предприятие занимается ресторанным бизнесом. Валентина Рода победила в категории «Образование». Женщина уже много лет руководит школой №35 в Волжском. Награду дали и Ирине Мурашовой, директору «Агросемцентра», как лучшей женщине в сельском хозяйстве.

Не могли не наградить Раису Скрынникову в номинации «Благотворительность». Эта удивительная волгоградка много лет руководила волгоградским представительством «Российского детского фонда». Среди многодетных мам лучшей признали Людмилу Гавру из Клетского рай она, у нее восемь детей. В номинации журналистика признали заслуги Елены Томской, корреспондента. Руководителем-года стала глава администрации станицы Сиротинская Надежда Воронкова, которая даст фору любому шефу-мужчине.

В достаточно мужской номинации «Промышленность» победила Марина Корж, заместитель директора в настоящей «Кузницы» в Камышине. А вот среди силовиков выиграла девушка с капитанскими погонами - Юлия Матвеева. Она трудится в СУ СК Волгоградской области. В особой номинации «Признание» выбрали Татьяну Ситникову – фермера. Женщина после гибели мужа взяла на себя все тяготы непростой крестьянской работы.

Людмила Гавра вместе с мужем воспитывает восьмерых деток. Фото: администрация Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU