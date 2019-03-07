Прокуратура запретила шесть сайтов, где продавали сети из Китая

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-07T15:33:45+03:00

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Интернет как бездонный магазин. В нем можно найти все, что угодно. К сожалению, в ассортименте и то, что российскими законами запрещено. Надзорные органы пытаются с этим бороться по мере сил и возможностей. На днях волгоградская прокуратура остановила работу шести сайтов. Все они продавали рыболовные сети из Китая.

По закону ввоз и реализация запрещенных орудий лова, не разрешается. Это уничтожает фауну. А с учетом того, насколько уменьшились рыболовные запасы в наших реках, это может привести к необратимым последствиям.

По решению Центрального районного суда информация о возможности купить подобный товар признана незаконной. На основании этой бумаги Роскомнадзор заблокирует эти сайты.

Правда, не исключено, а скорее всего таки и будет, владельцы интернет-ресурсов через некоторое время создадут дубликаты сайтов. Правда, это потребует времени и денег.

ИСТОЧНИК KP.RU