В Волгограде дорожники уложили в ямы 2 тысячи квадратных метров асфальтобетона

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-07T15:00:58+03:00

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Уже второй месяц дорожники волгоградских муниципальных предприятий латают дороги, на которые после зимы больно смотреть. Да и ездить по ним тоже больно. Чтобы хоть как-то придать магистралям божеский вид, снизить аварийность и сберечь машины, власти решили вернуться к ямочному ремонту. С начала февраля дорожники уложили свыше 2 тысяч квадратных метров асфальтобетона на тех участках, где давно не было ремонта.

- Технология позволяет работать даже при отрицательных температурах при условии, что поверхность дороги сухая или слегка влажная. Температура смеси достигает 120 градусов по Цельсию, состав смеси обеспечивает быстрое сцепление с поверхностью, - отвечают в мэрии на то, что погода для дорожного ремонта еще не очень подходящая.

Пока что заделали ямы на улицах Героев Шипки, Гидростроителей, Штеменко, Академической, Полухина, Тополевой, Героев Тулы, пр. Университетском и других. В то же время сейчас начнут искать подрядчиков для нормального - капитального ремонта дорог. К нему приступят в апреле-мае, как позволит погода. Будут снимать верхний слой дорожного покрытия и укладывать два новых. В этом году комплексно отремонтируют 39 дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU