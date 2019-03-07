Композитор Александра Пахмутова станет почетным гражданином Волгоградской области

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-07T12:47:28+03:00

Наша известная землячка Александра Пахмутова как никто другой заслуживает звания почетного гражданина. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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7 марта в ЦКЗ Волгограда объявляют победителей 2-й национальной премии «Женщина года». Поздравить представительниц прекрасного пола с женским днем пришел и губернатор Андрей Бочаров. Помимо комплиментов и теплых пожеланий, глава области вспомнил и про вклад многих женщин в социально-экономическое развитие области. А так же предложил отметить нашу знаменитую землячку - присвоить звание почетного гражданина Волгоградской области композитору Александре Пахмутовой.

Для Александры Николаевны этот год особенный. В ноябре она готовится отпраздновать 90-летие. Посвятить ею юбилею ряд мероприятий в Волгоградской области собираются власти региона. Конечно, составляя программу, будут советоваться и с самой юбиляршей.

Советский и российский композитор, пианистка, автор сотен песен, общественный деятель Александра Пахмутова в представлениях не нуждается, и волгоградцы давно говорили, что она как никто заслуживает звания почетного гражданина. Родилась Александра Николаевна в нашем городе.

В ЦКЗ 7 марта объявят Женщин года в номинациях образование, культура, здравоохранение, промышленность, материнство, благотворительность, журналистика, PR, сельское хозяйство, предпринимательство, безопасность, руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU