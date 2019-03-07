2019-03-07T11:58:12+03:00
Общество

Операция «Корпоратив»: на 8 Марта ГИБДД будет ловить пьяных водителей

На дорогах Волгоградской области пройдут массовые проверки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Гаишники устроят массовые проверки на дорогах.Гаишники устроят массовые проверки на дорогах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Весенний праздник 8 Марта подарит волгоградцам массу сюрпризов, женщин ждут цветы и подарки. Без корпоративов и праздничного застолья тоже не обойдется. Поэтому сотрудники ГИБДД накануне праздника устроят масштабные профилактические акции. Начиная с 7 марта 2019 года и на протяжении всех выходных Госавтоинспекция будет ловить нарушителей на дорогах Волгограда и области. Особое внимание уделят тем, кто отказался от медосвидетельствования, сел за руль пьяным или не имея водительских прав. Также гаишники проверят пристегнуты ли ремни безопасности и соблюдаются ли правила перевозки детей.

Массовые проверки будут идти четыре дня - водителей будут останавливать во всех районах. А по вечерам автоинспекторы будут нести службу возле кафе, баров и ресторанов, где проходят корпоративы, сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России,

Поэтому ГАИ настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от употребления спиртного. А уж если выпили, то не садитесь за руль.

О нетрезвых водителях можно сообщать на телефон доверия главка (8442) 30-44-44, на телефон дежурной части ОблГАИ - (8442) 33-24-31 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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