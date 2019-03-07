Подарю цветы, свожу в кино и приготовлю ужин: как волгоградцы готовятся радовать своих любимых 8 марта

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-07T11:36:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Волгограда готовятся порадовать любимых женщин, и активно выбирают подарки к восьмому марта. Корреспонденты «КП-Волгоград» решили выяснить, чем в этом году мужчины собираются удивить представительниц прекрасной половины человечества.

Безусловно, самым популярным подарком считается букет цветов. И большинство опрошенных нами мужчин сказали, что обязательно подарят своим девушкам, женам, мамам, сестрам, бабушкам цветы. Некоторые сказали, что их половинка не поймет, если к букету не будет еще и подарка. Поэтому в канун праздника в отделах парфюмерии, игрушек и ювелирных украшений мы встретили очереди из мужчин.

Молодые волгоградцы, стремясь быть более романтичными, собираются отметить 8 марта совместным походом в кинотеатр, или приготовлением праздничного ужина. «Лучший подарок – это хорошо провести время вместе и не важно, за каким занятием» - говорит юный студент Сергей, – «лично я собираюсь сводить свою девушку в кино».

Спросили мы и девушек, о каких подарках мечтают они. Как оказалось, это не бриллианты.

- Тогда мы еще учились в университете, у нас было мало свободного времени и еще меньше денег, - вспоминает о самом неожиданном подарке в своей жизни волгоградка Наталья. - Это был холодный март, шел снег. Мы договорились встретиться, но он опаздывал. Когда я, наконец, увидела его, то заметила, что шапку он нес не на голове, а в руках. В ней были мои любимые цветы – фиалки.

Лучшим подарком женщины считают внимание, любовь и заботу. Но, конечно, не будут против, если вы заботливо и с любовью подарите им что-то дорогое и красивое, как они сами.

ИСТОЧНИК KP.RU