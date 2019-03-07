2019-03-07T10:47:09+03:00
Общество

Маршрутка №64а вернулась в «Родниковую долину»

В благодарность за поддержку волгоградцев будут возить до конца месяца со скидкой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Популярная маршрутка возобновила работу. Фото Владислав РАХМАТУЛИНПопулярная маршрутка возобновила работу. Фото Владислав РАХМАТУЛИН
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После очередной отмены популярного в микрорайоне «Родниковая долина» маршрута №64а горожане завалили жалобами администрацию Волгограда. Люди не могли уехать, стоя в очередях на транспорт, опаздывали на работу. Водители накануне вышли на забастовку. Спустя сутки в соцсетях появилось объявление: «Маршрут 64а возобновляет свою работу. Всем объявляем благодарность за поддержку. И в честь этого до конца месяца проезд с р/д до СХИ и обратно 15 рублей. Еще раз всем спасибо».

Жители развивающегося микрорайона поздравляют с победой друг друга и маршрутчиков. И, конечно, благодарят перевозчиков за скидку. Вот только пока маршрутка возобновила работу, но не получила лицензии. На каких именно условиях вернулись - коммерческая тайна, говорят перевозчики.

- Вышли на маршрут почти в полном составе, - рассказал «КП-Волгоград» водитель маршрута №64а Влад Спиридонов. - Сейчас у нас нездоровая конкуренция - один маршрут просто заменили другим, кому-то более угодным или выгодным. Но, конечно, нелегально работать мы не станем. Будем добиваться, в том числе через суд, легализации маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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