2019-03-07T08:51:20+03:00
Политика

Волгоградский губернатор поддержал инициативу по изменению механизма индексации пенсий

Проект федерального закона Госдума рекомендовала рассмотреть регионам
Екатерина СИМОХИНА
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Андрей Бочаров поддержал инициативу президента.Андрей Бочаров поддержал инициативу президента.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Несколько дней политики разного уровня и в разных регионах обсуждают новый порядок индексации пенсий. О том, что его нужно пересмотреть, обратил внимание в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин. 5 марта на заседании Совета нижней палаты российского парламента этот проект рекомендовали рассмотреть регионам, после чего к обсуждению присоединились законотворцы в регионах. Волгоградские парламентарии поддержали проект закона о пересчет пенсий в среду, 6 марта. О поддержке инициативы Президента РФ заявил и волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Об этом сообщила его пресс-служба.

Напомним, раньше ежегодную корректировку пенсий делали без учета величины прожиточного минимума пенсионера. В итоге вместе с индексацией у пожилых людей снижались положенные им социальные доплаты. Владимир Путин обратил внимание, что это несправедливо.

- Необходимо было учесть все нюансы, но сделано этого не было. Возникшую несправедливость надо немедленно устранить. Нужно пересчитать и вернуть людям деньги, которые они недополучили с начала года, - заявил Владимир Владимирович.

В случае принятия законопроекта пенсионерам должны установить социальные доплаты, чтобы сумма всех его доходов дотягивала до установленного в регионе прожиточного минимума. После этого уже можно будет проводить индексацию. Парламентарии должны принять его в короткие сроки. В этом случае уже в мае этого года Пенсионный фонд сможет приступить к выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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