2019-03-07T08:45:13+03:00
Происшествия

Land Cruiser 200 и Kia сожгли ночью в Волгограде

Возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобилей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Иномарку уже не восстановить.Иномарку уже не восстановить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В ночь на 7 марта 2019 года на парковке за домом на улице Фадеева, 63, в Волгограде заполыхала иномарка. Очевидцы сообщили о ЧП в полицию и спасателям в начале второго ночи. Пламя сначала охватило моторный отсек и приборную панель пятилетней Toyota Land Cruiser 200, которая принадлежала 49-летнему волгоградцу. В считанные минуты огонь перекинулся и на соседнюю иномарку KIA Cerato - пострадали фара и бампер. Как выяснили прибывшие на место полицейские, машины сгорели не просто так. По заключению экспертов пожаро-технической лаборатории, дорогой автомобиль подожгли специально.

Тойота выгорела дотла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тойота выгорела дотла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», - сообщили «КП-Волгоград»в городском управлении МВД России.

Кто поджег машину, полицейским еще предстоит выяснить.

У Киа повреждения не глобальные. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У Киа повреждения не глобальные.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А в Краснооктябрьском районе на 4-м участке в то же время сгорела старенькая «шестерка». Причины пожара еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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