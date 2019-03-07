Land Cruiser 200 и Kia сожгли ночью в Волгограде

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-07T08:45:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 7 марта 2019 года на парковке за домом на улице Фадеева, 63, в Волгограде заполыхала иномарка. Очевидцы сообщили о ЧП в полицию и спасателям в начале второго ночи. Пламя сначала охватило моторный отсек и приборную панель пятилетней Toyota Land Cruiser 200, которая принадлежала 49-летнему волгоградцу. В считанные минуты огонь перекинулся и на соседнюю иномарку KIA Cerato - пострадали фара и бампер. Как выяснили прибывшие на место полицейские, машины сгорели не просто так. По заключению экспертов пожаро-технической лаборатории, дорогой автомобиль подожгли специально.

Тойота выгорела дотла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», - сообщили «КП-Волгоград»в городском управлении МВД России.

Кто поджег машину, полицейским еще предстоит выяснить.

У Киа повреждения не глобальные.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А в Краснооктябрьском районе на 4-м участке в то же время сгорела старенькая «шестерка». Причины пожара еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU