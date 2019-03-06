На летнее оздоровление волгоградских детей потратят более 4 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-06T19:14:10+03:00

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С каждым годом в Волгоградской области увеличивают финансирование на летнее оздоровление детей. А значит, все больше ребят смогут отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях. Например, в этом году на эти цели выделили более 659 миллионов. А на реализацию программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» с 2019 по 2025 годы из областного бюджета выделят свыше 4,3 миллиарда рублей.

- В этом году продолжат выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей. Впервые эту практику применили в 2018-м. По этому сертификату родители самостоятельно могут выбирать оздоровительные лагеря, куда поедут их дети. Причем с 2020 года планируют расширить перечень категорий юных волгоградцев, которым будут предоставляться сертификаты с полной оплатой стоимости за счет средств областной казны, - уточняют в Волгоградской областной думе.

Напомним, что на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленая волна» планируют сделать современный региональный Центр выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU