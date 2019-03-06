2019-03-06T18:36:32+03:00
Общество

Почти без изъянов: в Волгограде чиновники проверили, как гарантийные дороги зиму пережили

Власти заставят устранить подрядчиков выявленные дефекты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Власти говорят, что отремонтированные дороги нормально пережили зиму.Власти говорят, что отремонтированные дороги нормально пережили зиму.
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В этом году в Волгограде снег опять сошел вместе с асфальтом. Нареканий у водителей масса. Выжили, как говорят, только те улицы, которые были отремонтированы в прошлом году. Сегодня, 6 марта, комиссия, в которую вошли представители заказчика - МУ «Комдорстрой» и подрядчиков, проверяла состояние улиц, которые были восстановлены в 2016-2017 годах. Среди них улица Азизбекова, улица Саши Филиппова, Елецкая и другие. Вместе с комиссией осматривать дороги отправился и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству гордумы Волгограда Алексей Волоцков. Уверяют: дефекты есть, но незначительные.

- Так, на улице Азизбекова, где отремонтировали участок площадью более 8,3 тысячи квадратных метров, недостатки покрытия выявлены на площади не более 1 «квадрата» – отдельные выбоины начали образовываться на крайней полосе автодороги. На улице Елецкой вообще изъянов не нашли. Разве что появились выбоины у двух люков смотровых колодцев, - рассказывают в мэрии.

По итогам составят акт, по которому подрядчик обязан будет в рамках гарантийного ремонта устранить недочеты.

В мэрии уточняют, что обследования дорог проводятся дважды в год. Сейчас на гарантийном контроле состоит 160 дорожных объектов улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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