2019-03-06T16:52:50+03:00
Дом. Семья

Выставка мартовских кошек ждет волгоградцев

Пройдет выставка кошек в Волгограде 8 и 9 марта 2019 в ТРК «Мармелад»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На выставке будут самые разные и самые красивые мурлыки.На выставке будут самые разные и самые красивые мурлыки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В праздничные выходные волгоградцев приглашают на выставку мартовских кошек. Покажут усатых-полосатых 8 и 9 марта 2019 года с 10 до 19 часов в ТРК «Мармелад» (бывший «Комсомолл»). Международная выставка кошек «Её Величество кошка» расположится напротив лифта на первом этаже. Здесь волгоградцы увидят все разнообразие семейства кошачьих. Покажут свою стать и породу мэйн-куны, сибирские кошки, курильские бобтейлы, британцы, шотландцы, бенгалы, девон-рексы, сфинксы и другие мурлыки.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы из Мега-Центр на мартовской выставке кошек можно будет увидеть и редкие для нашего региона породы - бурманская, бамбино и эльф. Для тех, кто мечтает взять в семью котенка, на выставке представят породистых питомцев.

Стоимость билетов на выставку - 150 рублей для взрослых, 100 - для детей. Малышей до четырех лет пустят с родителями бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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