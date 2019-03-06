Первым делом – самолеты: под Волгоградом прошли авиаучения

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-06T16:23:06+03:00

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Жители героической сталинградской земли сегодня могут спать спокойно: нас защищает современная и мощная техника. В подтверждение тому – прошедшие в начале весны ночные учения бомбардировщиков. Базирующийся на территории Волгоградской области авиаполк Южного военного округа провел тренировку по бомбометанию в ночных условиях. Звенья самолетов Су-24М успешно поразили самые разные наземные цели: имитации фортификационных сооружений, колонны танков, самолеты на аэродромах и даже командные пункты противника.

Строгий контроль над выполнением заданий лег на крылья разведчиков Су-24МР. Их экипажи внимательно следили за применением авиационных бомб П-50Т. Как сообщает официальный сайт Минобороны РФ, всего ночной сон волгоградцев потревожили около 30 вылетов, во время которых было сброшено примерно 100 авиаснарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU