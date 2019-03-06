2019-03-06T16:23:06+03:00
Политика

Первым делом – самолеты: под Волгоградом прошли авиаучения

Бомбардировщики Южного военного округа сдали практику «на отлично»
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители героической сталинградской земли сегодня могут спать спокойно: нас защищает современная и мощная техника. В подтверждение тому – прошедшие в начале весны ночные учения бомбардировщиков. Базирующийся на территории Волгоградской области авиаполк Южного военного округа провел тренировку по бомбометанию в ночных условиях. Звенья самолетов Су-24М успешно поразили самые разные наземные цели: имитации фортификационных сооружений, колонны танков, самолеты на аэродромах и даже командные пункты противника.

Строгий контроль над выполнением заданий лег на крылья разведчиков Су-24МР. Их экипажи внимательно следили за применением авиационных бомб П-50Т. Как сообщает официальный сайт Минобороны РФ, всего ночной сон волгоградцев потревожили около 30 вылетов, во время которых было сброшено примерно 100 авиаснарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка мартовских кошек ждет волгоградцев
90 тысяч волгоградцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
Перейти на цифровое ТВ волгоградцам помогут волонтеры
В 2019-м в Волгоградской области достроят 18 проблемных высоток
Волгоградцы предпенсионного возраста учатся на сиделок и библиотекарей
Более 30 ран: экс-директора школы убил родной сын
В Волгограде «Метро» наказали на 100 тысяч рублей
Селянам дадут 120 миллионов рублей на строительство своих домов
«Неизбежный финал» и «Добрые намерения»: волгоградцев ждет фестиваль анимации
Электрички 8 марта пустят по расписанию выходного дня
Волгоградская облдума собралась на внеочередное заседание
В Астрахани накажут маршрутчика-нелегала, который высадил мальчика из транспорта
Волгоградстат: регион вымирает, но медленнее, чем раньше
В Волгограде во время капремонта насмерть разбился рабочий
В центре Волгограда тротуар ушел под землю
Астраханец под видом благотворительного фонда обчистил малообеспеченную семью