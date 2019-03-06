Перейти на цифровое ТВ волгоградцам помогут волонтеры

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-06T15:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградская область перейдет на цифру через три месяца. Отключат аналоговое вещание двадцати основных федеральных каналов 3 июня 2019 года. Чтобы смотреть фильмы, программы и сериалы в новом качестве достаточно иметь телевизор моложе 2013 года выпуска, поддерживающий стандарт DVB-T2 MPEG-4 и режим Multiple PLP, или купить дециметровую антенну и декодер. Цены на приставку начинаются от 700 рублей, практически во всех магазинах техники есть модели стоимостью дешевле тысячи. Немало появилось и мошенников, которые хотят заработать на неосведомленных волгоградцах. С апреля 2019 года в Волгоградской области начнут работать волонтеры, которые будут консультировать всех желающих и помогут подключить и настроить цифровое оборудование. Всю помощь по «цифре» окажут бесплатно. Будет работать и телефонная служба поддержки.

- Сейчас волонтеры проходят специальное обучение, - пояснили «КП-Волгоград» в администрации региона. - Важно, что придет волонтер к вам домой, только если вы сами подадите заявку.

Чтобы уж точно не нарваться на мошенников, ищите специальные опознавательные знаки и спрашивайте у консультантов волонтерскую книжку.

Вопросы по цифровому вещанию также можно задать по номеру «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградская область перейдет на цифровое вещание ТВ с 3 июня 2019 года

Ответы на пять главных вопросов о переходе с аналогового вещания на цифровое

ИСТОЧНИК KP.RU