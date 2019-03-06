В 2019-м в Волгоградской области достроят 18 проблемных высоток

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-06T15:56:25+03:00

К 2020-му обещают достроить и высотку на Огарева, которую обещали сдать еще в 2015-м.

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В этом году обещают осчастливить полторы тысячи обманутых волгоградских дольщиков: они наконец-то получат свои квартиры, многие из которых ждут их уже несколько лет. Как уточнили «КП-Волгоград» в Волгоградской облдуме, в 2019-м планируют достроить 18 проблемных высоток. По каждой из них выработан и реализуется свой порядок действий.

- К примеру, для завершения стройки комплекса «Династия» в прошлом году были приглашены новые добросовестные подрядчики. По факту ранее допущенных нарушений заведено уголовное дело, - говорит председатель профильного комитета в облдуме Юрий Корбаков.

Напомним, 20-этажный дом на улице Огарева в Ворошиловском районе, который строил ОАО «ЗЖБИК», обещали сдать еще конце 2015 года. 169 дольщиков вложили в этот новострой свои деньги. Но стройка заморожена, а люди четвертый год ждут жилье. При проверке оказалось, что застройщик «спустил» 400 миллионов рублей. Сейчас ним занимаются правоохранители. А высотку взялась достроить новая компания и уже инженерные сети готовы на 80%. В марте должны обещает завершить кровельные работы. В июне – внутреннюю отделку помещений. А уже в первом квартале 2020-го сдать в эксплуатацию.

Напомним, за последние 4 года в регионе смогли достроить 54 многоквартирных дома и одну секцию МКД, 4677 семей дольщиков получили жилье, в том числе 1160 семей стали новоселами в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU