Волгоградцы предпенсионного возраста учатся на сиделок и библиотекарей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-06T15:36:00+03:00

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Соответствующие курсы помогут «предпенсионникам» лучше адаптироваться на рынке труда. Как сообщает официальный сайт администрации области, занятия в рамках проекта «Старшее поколение» набирают популярность: уже более сотни волгоградцев заявили о своем желании участвовать в программе переобучения. Подобные курсы появились неслучайно; в регионе активно развиваются меры поддержки граждан старшего поколения, входящие в национальный проект «Демография». Волгоградцам соответствующего возраста попасть под действие этого проекта достаточно просто. Так, для участия в программе по повышению квалификации и получению новой специальности нужно написать заявление в центре занятости населения.

После предоставления необходимых документов - паспорта, страхового свидетельства, трудовой книжки, документов об образовании и квалификации – можно выбрать свою будущую сферу деятельности. Ею могут быть цифровые технологии, проектная деятельность, педагогика, медицина и ряд других отраслей. Все условия максимально удобны для будущих обучающихся: изучать тонкости выбранного дела волгоградцы будут на базе ведущих вузов и ссузов региона. Проведение занятий предусмотрено в очно-заочной, заочной и дистанционной формах. Единственное неудобство коснется работающих граждан: им надо принести от своего работодателя согласие на обучение сотрудника.

Для охвата большего числа заинтересованных в программе людей планируется выезд специалистов в отдаленные районы. В настоящий момент уже начата подготовка будущих специалистов в сфере библиотечного дела, бухгалтерского учета и управления персоналом. В апреле начнется обучение сотрудников социальной сферы и здравоохранения. Всего за год планируется обучить более 800 волгоградцев – жителей города и области. Кого и как будут обучать? На этот вопрос нам ответили в администрации области.

- Программа обучения нацелена на повышение конкурентоспособности граждан, которые выйдут на пенсию в ближайшие пять лет. Направления обучения формируются исходя из потребности самих граждан — специалисты центров занятости населения проводят анализ заявлений. Если говорить о социальной сфере и сфере здравоохранения, то обращения от волгоградцев поступили по таким специальностям, как сестринское дело в терапии, сестринское дело в педиатрии, медицинское доврачебное дело, социальный работник, специалист по социальной работе, психология и консультирование в социальной сфере, специалист по реабилитационной работе. Занятия будут проводиться на базах образовательных организаций, в том числе вузов, - прокомментировал для «КП» сотрудник администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU