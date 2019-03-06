2019-03-06T15:03:55+03:00
Происшествия

Более 30 ран: экс-директора школы убил родной сын

Расправу над пожилым отцом в Волгоградской области учинил его 55-летний отпрыск
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Сначала убийца орудовал ножом, а затем взялся за топор.Сначала убийца орудовал ножом, а затем взялся за топор.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Бывшего директора школы города Николаевска Волгоградской области обнаружили мертвым в его собственной квартире 5 марта. Все тело пожилого мужчины было исколото, изрезано и изрублено. Следователи насчитали не менее тридцати колото-резаных и рубленных ран. Сначала убийца действовал ножом, а затем взялся за топор. Вскоре по подозрению в кровавой бойне задержали 55-летнего сына погибшего мужчины.

По данным следствия, сын погибшего директора школы последнее время нигде не работал, сидел дома. Расправу над родным отцом он учинил во время вспыхнувшей ссоры. Конфликт между мужчинами возник на бытовой почве.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель управления СКР по области. - Свою вину сын погибшего уже полностью признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователям еще предстоит установить все подробности и причины разыгравшейся кровавой драмы и собрать доказательства по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка мартовских кошек ждет волгоградцев
Первым делом – самолеты: под Волгоградом прошли авиаучения
90 тысяч волгоградцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
Перейти на цифровое ТВ волгоградцам помогут волонтеры
В 2019-м в Волгоградской области достроят 18 проблемных высоток
Волгоградцы предпенсионного возраста учатся на сиделок и библиотекарей
В Волгограде «Метро» наказали на 100 тысяч рублей
Селянам дадут 120 миллионов рублей на строительство своих домов
«Неизбежный финал» и «Добрые намерения»: волгоградцев ждет фестиваль анимации
Электрички 8 марта пустят по расписанию выходного дня
Волгоградская облдума собралась на внеочередное заседание
В Астрахани накажут маршрутчика-нелегала, который высадил мальчика из транспорта
Волгоградстат: регион вымирает, но медленнее, чем раньше
В Волгограде во время капремонта насмерть разбился рабочий
В центре Волгограда тротуар ушел под землю
Астраханец под видом благотворительного фонда обчистил малообеспеченную семью