Более 30 ран: экс-директора школы убил родной сын

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-06T15:03:55+03:00

Сначала убийца орудовал ножом, а затем взялся за топор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расправу над пожилым отцом в Волгоградской области учинил его 55-летний отпрыск

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Бывшего директора школы города Николаевска Волгоградской области обнаружили мертвым в его собственной квартире 5 марта. Все тело пожилого мужчины было исколото, изрезано и изрублено. Следователи насчитали не менее тридцати колото-резаных и рубленных ран. Сначала убийца действовал ножом, а затем взялся за топор. Вскоре по подозрению в кровавой бойне задержали 55-летнего сына погибшего мужчины.

По данным следствия, сын погибшего директора школы последнее время нигде не работал, сидел дома. Расправу над родным отцом он учинил во время вспыхнувшей ссоры. Конфликт между мужчинами возник на бытовой почве.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель управления СКР по области. - Свою вину сын погибшего уже полностью признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователям еще предстоит установить все подробности и причины разыгравшейся кровавой драмы и собрать доказательства по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU