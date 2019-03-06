В Волгограде «Метро» наказали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-06T15:08:00+03:00

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Рекламные акции в магазинах проходят постоянно. Кто-то пользуется скидками, кто-то разочаровывается, когда товар неожиданно оказывается не в числе «сейла». Один из волгоградцев написал заявление в УФАС на магазин «Метро». Суть жалобы: в магазине располагалась реклама «Скидки на все товары бренда ROCS». Но когда на кассе покупатель стал пробивать товар, оказалось, что отдельные товары под акцию не попадали, хотя в рекламе об этом ни слова.

- «Метро Кэш энд Керри» в объяснениях указало, что проводимая акция действовала на товары бренда ROCS, кроме специальных серий данного бренда – Kids, Junior, Teens, - сообщили «КП-Волгоград» в УФАС по Волгоградской области.

Рекламу признали недобросовестной. В отношении компании возбудили административное производство. Результат дела – крупный магазин должен заплатит штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU