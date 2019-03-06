Селянам дадут 120 миллионов рублей на строительство своих домов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-06T14:36:57+03:00

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Ест устойчивый стереотип: люди бегут из села. Но власти пытаются исправить ситуацию и заманить людей на землю самым главным: перспективой получения своего дома. Купить квартиру в городе у большинства возможности нет, а в районах приобрести жилье можно с господдержкой. При этом еще и быть востребованным специалистом. Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий» смогли построиться 584 семьи. Среди них семья Игнатовых. Они теперь счастливые обладатели большого дома стоимостью в 2 миллиона рублей, почти полтора из которых выделила область.

Глава семьи Игнатовых проработал на ферме больше 10 лет. Фото: администрация Волгоградской области

Александр много лет работает на ферме – ухаживает за животными, его жена трудится в отделе соцзащиты. Супругам и им двум мальчишкам было тесно на съемном жилье у родственников. Поэтому они с радостью стали участниками программы. Сейчас у каждого из ребят есть свои комнаты и большая гостиная, где по вечерам семья собирается за чаем.

Семья Косых также получила деньги от государства. На них они смогли достроить дом: смонтировали стены, сделали крышу, оборудовали котел. Сейчас у Михаила, учителя английского языка, и Анастасии двое детей, и есть возможность для появления еще одного малыша. Детские комнаты сделаны на мансарде на втором этаже. И перебираться в город молодая семья не собирается.

В этом году еще 120 семей смогут построить на селе свой дом. На это уже заложено 120.9 миллиона рублей. В основном, их получат молодые семьи, которые могут дать новое развитие «деревне».

Когда есть свой дом, не хочется никуда уезжать и искать счастья на чужой стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU