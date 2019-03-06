«Неизбежный финал» и «Добрые намерения»: волгоградцев ждет фестиваль анимации

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-06T14:20:13+03:00

LIAF-2019. Официальный трейлер анимационного фестиваля. Трейлер международного анимационного фестиваля LIAF. В кинотеатрах с 21 марта. Фильмы из конкурсной программы LIAF, которые продемонстрируют основные тенденции в мире независимой анимации. Подробнее о проекте: http://treefilms.ru/project/liaf-2019/ https://vk.com/liaf.festival https://www.facebook.com/liaf.festival/

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LIAF – один из крупнейших европейских анимационных фестивалей. Его конек – и нестандартные и интеллектуальные мультфильмы. С 2016 года в Волгограде проводится показ лучших лент, отобранных на этом смотре анимации. 16 городов России демонстрируют номинированные картины, но в этом году Волгоград опередил всех по срокам: горожане смогут увидеть шедевры короткометражной мультипликации уже 16 марта.

Что ждет волгоградцев на фестивале? «КП» побеседовала с одним из организаторов волгоградского просмотра куратором киноклуба «Альтернатива» при институте культуры (ВГИИК) Марией Галкиной.

- Показы в Волгограде организуют совместно кинокомпания Tree Films и киноклуб «Альтернатива». Все мультфильмы – участники фестиваля в Лондоне. В нашу программу попали только лучшие ленты. Почему именно они? Это небанальные сюжеты и непростые для обдумывания картины. Сюжеты для тех, кто любит не только смотреть и получать удовольствие, но и анализировать. Авторы этих лент работают в разных технологиях, поэтому «свою» картину найдут любители всех видов мультфильмов, - комментирует Мария.

Организаторы с гордостью говорят, что фестиваль популярен у волгоградцев: каждый год показы посещают несколько сотен горожан. В этом году возрастной рейтинг – 16+. Большинство лент не содержат запрещенных сцен, но многие авторские замыслы маленькие зрители навряд ли смогут понять и оценить по достоинству. А есть и откровенные мультики. По предположению организаторов, аудитория показа в 2019-м году – старшеклассники, студенты и взрослые горожане. Какие ленты ждут волгоградцев? Английские, польские, французские и не только. Зрители увидят необычный побег из «Рая», картину о «Добрых намерениях», фильм о том, как важен может быть обычный телефонный «Звонок» и много других анимационных сюрпризов.

СПРАВКА "КП"

В этом году фестиваль соберется в Сити Холл «Южный» (ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18), в субботу 16 марта. Стоимость билета – 250 рублей, однако организаторы приготовили акцию со скидкой за репост. Цена со скидкой действует и для льготных категорий граждан. Более подробная информация появится в группе фестиваля «ВКонтакте».

LIAF-2019. Официальный трейлер анимационного фестиваля.Трейлер международного анимационного фестиваля LIAF. В кинотеатрах с 21 марта. Фильмы из конкурсной программы LIAF, которые продемонстрируют основные тенденции в мире независимой анимации. Подробнее о проекте: http://treefilms.ru/project/liaf-2019/ https://vk.com/liaf.festival https://www.facebook.com/liaf.festival/

ИСТОЧНИК KP.RU