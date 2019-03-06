2019-03-06T13:51:33+03:00
Общество

Электрички 8 марта пустят по расписанию выходного дня

А на 7 марта 2019 в Волгограде назначат дополнительные электрички
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На Масленицу пустят экскурсионную электричку в Сарепту. Фото:иАВОНа Масленицу пустят экскурсионную электричку в Сарепту. Фото:иАВО
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Женский день 8 Марта 2019 года подарит волгоградцам дополнительный выходной день. Отдыхаем на этот раз с 8 по 10 марта включительно. Так как большинство проведет первый весенний праздник дома в кругу семьи и не поедет на работу, учебу и службу, пригородные поезда в Волгоградской области 8 марта будут ходить по расписанию выходного дня. А накануне, 7 марта 2019 года, в график движения поездов добавят две дополнительные электрички.

- На 7 марта 2019 года назначаются пригородные поезда № 6671 Волгоград-1 – Ложки с отправлением с пригородного вокзала Волгоград-1 в 16:46 и № 6672 Ложки – Волгоград-1, который отправится с конечной станции Ложки в 19:26, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги. – Внесли коррективы в расписание электричек по просьбам пассажиров.

А на гулянья в «Старой Сарепте» отвезет гостей из центра города экскурсионный масленичный вагон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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