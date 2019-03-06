Волгоградская облдума собралась на внеочередное заседание

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-06T13:31:05+03:00

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Депутатов Волгоградской областной думы 6 марта созвали на внеочередное заседание. Начнется оно в 15 часов. В повестке дня – рассмотрение федерального закона об индексации пенсий по следам послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин поручил оперативно отреагировать на ситуацию, поэтому вопрос рассматривают внепланово. Речь идет о доплатах, которые позволят довести доходы пенсионеров до прожиточного минимума, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной Думы.

До этого порядок расчета пенсии не учитывал величину прожиточного минимума. Из-за этого реальные доходы пенсионеров постепенно снижались. Новый порядок назначения выплат призван решить эту проблему. Как отмечают в облдуме, социальная помощь самым нуждающимся в поддержке государства категориям должна стать более прозрачной, понятной и эффективной.

ИСТОЧНИК KP.RU