В Астрахани накажут маршрутчика-нелегала, который высадил мальчика из транспорта

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-06T11:46:33+03:00

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Эта история взбудоражила астраханский интернет в начале этого года. Астраханский маршрутчик при поломке машины высадил ребенка и не вернул ему деньги. Мальчишка был вынужден идти несколько километров пешком до дома вдоль дороги. Сейчас история получила продолжение: после проверки прокуратуры Астраханской области маршрутчика накажут.

Все произошло 31 января 2019 года. 11-летний мальчик возвращался из школы на маршрутке №6с. Но уже через остановку машина заглохла. Водитель попросил всех выйти. Когда маленький пассажир попросил вернуть 22 рубля, водитель отказал. Денег, чтобы пересесть на другой транспорт, у пятиклассника не было. И он пешком прошел 4 километра.

Женщина возмутилась поведением маршрутчика, опубликовала пост в соцсетях и написала заявление. Многие и не ждали реакции. Но прокуратура выявила сразу несколько нарушений в этом инциденте. Во-первых, водителя привлекут за оказание услуг ненадлежащего качества, за работу без трудового договора. Во-вторых, работодателя накажут за привлечение к труду иностранного гражданина. Оказалось, что мужчина находился в России, а в частности в Астраханской области, нелегально. Он не имел право пересекать границу, а уж тем более работать. Его работодатель и он сам заплатят большой штраф. Кроме того, ему грозит выдворение из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU