Волгоградстат: регион вымирает, но медленнее, чем раньше
На официальном сайте Волгоградстата появилась небольшая, но о многом говорящая заметка со стандартным названием «О естественном движении населения в январе 2019 года». Специалисты сообщают, что в за первый месяц текущего года на свет появилось 1856 человек. Этот показатель почти на две сотни отстает от аналогичного периода 2018 года. Хорошая новость состоит в том, что число умерших по сравнению с январем прошлого года тоже сократилось, и почти на 70 человек.
В январе 2019 года этот мир покинули 2979 человек. Нехитрые математические подсчеты показывают, что смертность в регионе все равно значительно превышает рождаемость. Однако такая печальная картина наблюдается не во всех уголках нашей области. По данным специалистов, сразу в нескольких районах отмечен естественный прирост населения. Превышением числа родившихся над числом умерших могут похвастаться быковчане, городищенцы, ленинцы и палласовцы.
ИСТОЧНИК KP.RU