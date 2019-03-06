2019-03-06T11:45:30+03:00
Общество

Волгоградстат: регион вымирает, но медленнее, чем раньше

Специалисты по статистике снова посчитали изменения в численности населения области
Светлана КИРИЛЛОВА
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Пока у нас смертность превышает рождаемость.Пока у нас смертность превышает рождаемость.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На официальном сайте Волгоградстата появилась небольшая, но о многом говорящая заметка со стандартным названием «О естественном движении населения в январе 2019 года». Специалисты сообщают, что в за первый месяц текущего года на свет появилось 1856 человек. Этот показатель почти на две сотни отстает от аналогичного периода 2018 года. Хорошая новость состоит в том, что число умерших по сравнению с январем прошлого года тоже сократилось, и почти на 70 человек.

В январе 2019 года этот мир покинули 2979 человек. Нехитрые математические подсчеты показывают, что смертность в регионе все равно значительно превышает рождаемость. Однако такая печальная картина наблюдается не во всех уголках нашей области. По данным специалистов, сразу в нескольких районах отмечен естественный прирост населения. Превышением числа родившихся над числом умерших могут похвастаться быковчане, городищенцы, ленинцы и палласовцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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