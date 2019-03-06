В Волгограде во время капремонта насмерть разбился рабочий

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-06T11:15:40+03:00

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ЧП произошло на улице Писемского,20 в панельной четырехэтажке в Волгограде. В этом году с потеплением подрядчик возобновил капремонт дома. 5 марта рабочие укладывали стекловату на крыше – пользовались отсутствием дождя и хорошей погодой. Наверху было сразу три человека – работали без страховки. Один из них – 56-летний мужчина, трудился возле самого края крыши. Он сделал шаг назад и оступился. Высота в 15 метров оказалась для него смертельной. Волгоградец получил многочисленные травмы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в следственном отделе по Кировскому району СУ СК по Волгоградской области, сейчас следователи проверяют, соблюдалась ли техника безопасности при проведении работ, была ли лицензия на ремонт кровли, в порядке ли документы у подрядчика. Проводится доследственная проверка. Если выяснится, что работы проходили с нарушением, то ответственность за смерть рабочего ляжет на руководство строительной фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU