2019-03-06T11:15:40+03:00
Происшествия

В Волгограде во время капремонта насмерть разбился рабочий

Он оступился на крыше
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Травмы оказались смертельными.Травмы оказались смертельными.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло на улице Писемского,20 в панельной четырехэтажке в Волгограде. В этом году с потеплением подрядчик возобновил капремонт дома. 5 марта рабочие укладывали стекловату на крыше – пользовались отсутствием дождя и хорошей погодой. Наверху было сразу три человека – работали без страховки. Один из них – 56-летний мужчина, трудился возле самого края крыши. Он сделал шаг назад и оступился. Высота в 15 метров оказалась для него смертельной. Волгоградец получил многочисленные травмы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в следственном отделе по Кировскому району СУ СК по Волгоградской области, сейчас следователи проверяют, соблюдалась ли техника безопасности при проведении работ, была ли лицензия на ремонт кровли, в порядке ли документы у подрядчика. Проводится доследственная проверка. Если выяснится, что работы проходили с нарушением, то ответственность за смерть рабочего ляжет на руководство строительной фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани накажут маршрутчика-нелегала, который высадил мальчика из транспорта
Волгоградстат: регион вымирает, но медленнее, чем раньше
В центре Волгограда тротуар ушел под землю
Астраханец под видом благотворительного фонда обчистил малообеспеченную семью
5-летний ребенок пострадал в столкновении иномарки и грузовика
Пьяный волгоградец угнал и разбил иномарку друга
«Суворовский натиск»: волгоградские военные на БМП впервые откроют огонь ночью
Лжеюрист похитил у 92-летней волгоградки 400 тысяч со сберкнижки
В Волгограде дорожники капитально отремонтируют 39 улиц
Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за наркопритон
В пожаре под Волгоградом погибли пожилые супруги
В Волгограде вырубили 169 деревьев ради ремонта дороги
На севере Волгограда без света остались десятки домов
В Волгограде прошел тест-драйв русских печей перед Масленицей
Масленица в Комсомольском саду: хороводы и «Царь горы»
Андрей Бочаров оказался в середине рейтинга «образованности» губернаторов
В «Управление отходами - Волгоград» - новый директор
Астраханка морила голодом своих семерых детей
В Волгограде бизнесмен может сесть за взятку в 50 тысяч рублей
Волгоградцы опаздывают на работу из-за очередей на автобус 5а
В Волжском директору магазина проткнули отверткой лицо из-за связки бананов и пачки сока
В Волгограде с 7 марта начнет ходить теплоход до Культбазы
Под Астраханью двухлетний малыш обморозил ноги, пока мамаша ходила в гости
Сотрудников Приволжской РЖД, организовавших стриптиз с кошечками, накажут выговорами