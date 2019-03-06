В центре Волгограда тротуар ушел под землю

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-06T10:26:16+03:00

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Кажется, волгоградцы совсем не удивятся, если скоро в нашем городе появится минус первый этаж, все пространство которого будут занимать обломки дорожного покрытия и тротуарных плит. Словно обрадовавшись весенней погоде, в областном центре то тут то там расцветают дыры в асфальте и на пешеходных дорожках. Очередной портал в параллельный мир появился 6 марта в Волгограде на границе Ворошиловского и Центрального районов. В тротуаре напротив кафе «Римини» на остановке «Площадь Чекистов» зияет огромная дыра, по всем измерениям приближающаяся к человеческому росту – диаметром около полутора метров и такой же глубины.

- Видимо, под покрытием образовалась воздушная прослойка, поэтому плитка и провалилась. Раньше же тут стоял киоск. Скорее всего это как-то повлияло. Никакие коммуникации, по-моему, не задеты. Сколько еще эта дыра будет здесь – не знаю, но думаю, что уже сегодня засыплют песком, - комментирует один из рабочих.

Рабочие уже на месте. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

Вопреки всем правилам безопасности, спешащие по делам волгоградцы не перестают подходить к огороженной территории площадью с небольшую автобусную остановку и с любопытством озирать происходящее.

- По предварительной информации, просадка грунта в виде окружности радиусом полтора метра на пешеходной дороге вблизи остановки общественного транспорта «пл. Чекистов» в Ворошиловском районе, повлекшая частичное разрушение тротуара, возникла вследствие проведения поземных работ по перекладке инженерных сетей под дорогой на улице Рабоче-Крестьянской. На месте уже побывали представители муниципальных служб совместно со специалистами подрядной организации, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. - Специалисты уже приступили к подготовительным работам. Подрядчик произведет отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановит щебеночное основание, а с наступлением тепла восстановит покрытие тротуара. Работы под контролем муниципалитета.

Яма приличных размеров образовалась на месте , где раньше стоял киоск. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU