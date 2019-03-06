Астраханец под видом благотворительного фонда обчистил малообеспеченную семью

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-06T10:43:53+03:00

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Люди любят подарки, особенно если они неожиданные и от чужих людей. И даже теряют головы. Обычно на такую уловку попадаются пенсионеры. Но в Астраханской области на крючке у мошенника оказалась малообеспеченная семья.

30-летний мужчина явился в один из областных сельсоветови представился работником благотворительного фонда. Мол, ему нужны адреса семей, которые нуждаются в помощи. Сотрудники с радостью помогли и предоставили список. По нему и отправился «меценат». В одном из дворов он встретил главу семейства, которому рассказал о замечательной программе: он безвозмездно, то есть даром, передают ему 1000 кирпичей, тонну цемента и три тонны щебня, 50 листов шифера, 12 кубов леса, а также линолеум, плитку, двери и окна. В общем, все, чтобы сделать шикарный ремонт. Но для того, чтобы доставить весь стройматериал, нужны деньги на дизельное топливо. Всего ничего – 20 тысяч рублей. Почесав затылок, взвесив все за и против, хозяин на сделку согласился. В качестве карты для перевода даритель сообщил номер карты таксиста, с которым договорился до этого. Водитель даже не предполагал, что попал в часть мошеннической схему. Когда деньги были на счету, он обналичил их и передал полковнику в отставке – там представился ему аферист.

Когда астраханец не получил стройматериалов и лишился денег, он отправился в полицию. Выяснилось, что благотворителя уже судили за подобное преступление и даже приговорили к трем года под надзором. Но режим он постоянно нарушал и даже умудрился обмануть людей.

ИСТОЧНИК KP.RU