5-летний ребенок пострадал в столкновении иномарки и грузовика

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-06T09:29:03+03:00

В Волгоградской области на трассе под Камышином столкнулись Toyota и Renault

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Легковушка и грузовик столкнулись днем 5 марта 2019 на трассе Камышин - Петров Вал в Волгоградской области. По предварительным данным, в начале четвертого вечера 67-летний водитель за рулем грузовика Toyota Toyoace ехал в направлении Петров Вала. В какой-то момент мужчина пошел на обгон. В это же время начал такой же маневр и 29-летний водитель Renault Duster. В итоге Toyota врезалась в легковушку. От сильного удара обе иномарки получили приличные вмятины. Машины разметало по дороге. Не обошлось и без пострадавших. Травмы получил пятилетний малыш.

- В результате аварии 5-летнего пассажира легкового автомобиля доставили в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

Вечером того же дня в Камышине 63-летняя женщина попала под колеса «Опель Астра», когда переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Некрасова. Пострадавшую увезли на скорой в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU