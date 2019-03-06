2019-03-06T08:43:49+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец угнал и разбил иномарку друга

Мужчине грозит срок до пяти лет
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пьяный угонщик на иномарке врезался в забор.Пьяный угонщик на иномарке врезался в забор.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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После застолья с приятелем 42-летнему жителю поселка Городище Волгоградской области пришлось отправиться в полицию. Мужчина написал заявление об угоне принадлежащей ему иномарки и рассказал, что накануне выпивал с приятелем, а после тот уехал на его машине. Вскоре стражи порядка задержали 30-летнего городищенца. Тот сразу во всем признался. По его словам, в ту ночь он взял ключи от Chevrolet Lacetti и поехал кататься по поселку. А вскоре врезался в забор на улице 23-й Стрелковой дивизии. Пьяный водитель бросил разбитую машину на месте ДТП и пошел спать. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

- Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.

За пьяную выходку городищенец может получить реальный срок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За пьяную выходку городищенец может получить реальный срок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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