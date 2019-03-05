«Суворовский натиск»: волгоградские военные на БМП впервые откроют огонь ночью

5 Март 22:10 2019-03-05T22:13:02+03:00

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Военный конкурс АрМИ-2019 на окружном уровне подходит к концу: проходят этапы конкурса «Суворовский натиск», где волгоградские военные продемонстрируют свои навыки на полигоне Прудбой. И впервые за всю историю состязания мотострелкам придется использовать оружие в темное время суток.

- В этом году мотострелки в составе взводов выполнят тактико-огневое упражнение боевых стрельб ночью. В борьбе за право выхода в окружной этап конкурса «Суворовский натиск» соревнуются лучшие экипажи боевых машин пехоты БМП-2 мотострелковых соединений ЮВО, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

В рамках первого окружного этапа также выступили экипажи БМП-2. Военные показали все свое мастерство: они отлично владели штатной техникой, преодолели немалые дистанции, стреляли на ходу. Судьи выберут лучших, промежуточные результаты объявят уже 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU