2019-03-05T22:13:02+03:00
Политика

«Суворовский натиск»: волгоградские военные на БМП впервые откроют огонь ночью

На первом этапе конкурса АрМИ-2019 придется соревноваться в темноте
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Военный конкурс АрМИ-2019 на окружном уровне подходит к концу: проходят этапы конкурса «Суворовский натиск», где волгоградские военные продемонстрируют свои навыки на полигоне Прудбой. И впервые за всю историю состязания мотострелкам придется использовать оружие в темное время суток.

- В этом году мотострелки в составе взводов выполнят тактико-огневое упражнение боевых стрельб ночью. В борьбе за право выхода в окружной этап конкурса «Суворовский натиск» соревнуются лучшие экипажи боевых машин пехоты БМП-2 мотострелковых соединений ЮВО, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

В рамках первого окружного этапа также выступили экипажи БМП-2. Военные показали все свое мастерство: они отлично владели штатной техникой, преодолели немалые дистанции, стреляли на ходу. Судьи выберут лучших, промежуточные результаты объявят уже 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лжеюрист похитил у 92-летней волгоградки 400 тысяч со сберкнижки
В Волгограде дорожники капитально отремонтируют 39 улиц
Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за наркопритон
В пожаре под Волгоградом погибли пожилые супруги
В Волгограде вырубили 169 деревьев ради ремонта дороги
На севере Волгограда без света остались десятки домов
В Волгограде прошел тест-драйв русских печей перед Масленицей
Масленица в Комсомольском саду: хороводы и «Царь горы»
Андрей Бочаров оказался в середине рейтинга «образованности» губернаторов
В «Управление отходами - Волгоград» - новый директор
Астраханка морила голодом своих семерых детей
В Волгограде бизнесмен может сесть за взятку в 50 тысяч рублей
Волгоградцы опаздывают на работу из-за очередей на автобус 5а
В Волжском директору магазина проткнули отверткой лицо из-за связки бананов и пачки сока
В Волгограде с 7 марта начнет ходить теплоход до Культбазы
Под Астраханью двухлетний малыш обморозил ноги, пока мамаша ходила в гости
Сотрудников Приволжской РЖД, организовавших стриптиз с кошечками, накажут выговорами