2019-03-05T21:28:57+03:00
Происшествия

Лжеюрист похитил у 92-летней волгоградки 400 тысяч со сберкнижки

Полицейские задержали 29-летнего вора
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции 92-летняя жительница Центрального района Волгограда пошла с заявлением о краже: неизвестный путем обмана украл с ее сберкнижки 400 тысяч рублей. Это были все накопления старушки. Стражам порядка она рассказала, что за ней ухаживала знакомая, к которой она обратилась с просьбой найти юриста: у волгоградки возникли проблемы с получением пенсии. И та нашла, правда, афериста.

- Чтобы заработать денег, он представился сотрудником юридической фирмы и предложил свои услуги. Пожилая хозяйка квартиры пожаловалась лже-юристу, что столкнулась с трудностями при получении пенсии и попросила разобраться. Воспользовавшись сложившимися обстоятельства волгоградец уговорил ее написать на него доверенность, позволяющую ему представлять интересы пенсионерки в государственных органах, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Часть денег мужчина успел потратить. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Суворовский натиск»: волгоградские военные на БМП впервые откроют огонь ночью
В Волгограде дорожники капитально отремонтируют 39 улиц
Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за наркопритон
В пожаре под Волгоградом погибли пожилые супруги
В Волгограде вырубили 169 деревьев ради ремонта дороги
На севере Волгограда без света остались десятки домов
В Волгограде прошел тест-драйв русских печей перед Масленицей
Масленица в Комсомольском саду: хороводы и «Царь горы»
Андрей Бочаров оказался в середине рейтинга «образованности» губернаторов
В «Управление отходами - Волгоград» - новый директор
Астраханка морила голодом своих семерых детей
В Волгограде бизнесмен может сесть за взятку в 50 тысяч рублей
Волгоградцы опаздывают на работу из-за очередей на автобус 5а
В Волжском директору магазина проткнули отверткой лицо из-за связки бананов и пачки сока
В Волгограде с 7 марта начнет ходить теплоход до Культбазы
Под Астраханью двухлетний малыш обморозил ноги, пока мамаша ходила в гости
Сотрудников Приволжской РЖД, организовавших стриптиз с кошечками, накажут выговорами