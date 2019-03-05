Лжеюрист похитил у 92-летней волгоградки 400 тысяч со сберкнижки

5 Март 21:28 2019-03-05T21:28:57+03:00

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В отдел полиции 92-летняя жительница Центрального района Волгограда пошла с заявлением о краже: неизвестный путем обмана украл с ее сберкнижки 400 тысяч рублей. Это были все накопления старушки. Стражам порядка она рассказала, что за ней ухаживала знакомая, к которой она обратилась с просьбой найти юриста: у волгоградки возникли проблемы с получением пенсии. И та нашла, правда, афериста.

- Чтобы заработать денег, он представился сотрудником юридической фирмы и предложил свои услуги. Пожилая хозяйка квартиры пожаловалась лже-юристу, что столкнулась с трудностями при получении пенсии и попросила разобраться. Воспользовавшись сложившимися обстоятельства волгоградец уговорил ее написать на него доверенность, позволяющую ему представлять интересы пенсионерки в государственных органах, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Часть денег мужчина успел потратить. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU