В Волгограде дорожники капитально отремонтируют 39 улиц

СЕГОДНЯ 20:00 2019-03-05T20:00:56+03:00

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Как только в Волгограде установится теплая погода, дорожники «Комдорстрой» приступят к капремонту 39 старых улиц, которые давно требуют обновления. Уже подготовили техдокументацию.

Это девять улиц Тракторозаводском районе общей площадью почти 60 тысяч квадратов. Еще 6 дорог сделают в Краснооктябрьском районе, в их числе и улица Кузнецова. В 2018 году ее уже ремонтировали, но после зимы она снова покрылась ямами. Приведут в порядок внутрирайонные улицы, соединяющие Ангарскую и Елецкую, Полоненско и Осипенко в Дзержинском. Не останется без внимания Огарева в Ворошиловском районе. Здесь заменят почти 45 тысяч квадратных метров асфальта.

- На многих объектах в перечень работ включены, помимо замены дорожного полотна, восстановление или полная замена тротуаров, остановочных площадок, примыканий второстепенных дорог. Одной из важных задач, поставленных перед исполнителями контрактов, станет восстановление колодцев инженерных сетей и бордюров, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU