2019-03-05T19:07:47+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за наркопритон

Его дом арендовали наркоманы и готовили там опиум
Юлия Данильченко
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Мужчине грозит приличный срок.Мужчине грозит приличный срок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье за содержание наркопритона возбудили в отношении 44-летнего волгоградца. Мужчина сдавал свой частный дом по улице Автотранспортная в Ворошиловском районе Волгограда для наркоманов. Прикрыли преступную деятельность 4 марта сотрудники Главка.

Правоохранители уже начали расследование, выясняются все обстоятельства криминальной деятельности. Известно, что наркоманы платили за аренду деньги и занимались изготовлением запрещенных веществ для личного потребления.

- В ходе осмотра жилища полицейские изъяли шприц с веществом, которое согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического ГУ МВД России по Волгоградской области является ацетилированным опием, - рассказали КП-Волгограда в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Санкции статьи довольно суровые. Мужчине грозит четыре года тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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