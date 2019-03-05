В пожаре под Волгоградом погибли пожилые супруги

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-05T18:41:10+03:00

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Трагедия случилась в селе Гусевка Ольховского района Волгоградской области сегодня, 5 марта. Около пяти часов вечера частный домик по улице Специалистов вдруг вспыхнул. Внутри в этот момент находились супруги пенсионного возраста.

Первыми дым, который валил из окон комнаты, увидели соседи. Они и сообщили о случившемся на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место выехали сразу два подразделения ГУПС – 77-ой и 52-ой. Спасатели начали тушить вспыхнувшую спальню, параллельно пытаясь вытащить находившихся внутри 68-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Очаг возгорания затушили быстро, всего за восемь минут, но жильцы погибли.

- Есть погибшие. На место пожара выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Волгоградской области, которые установят причину пожара, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU