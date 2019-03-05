В Волгограде вырубили 169 деревьев ради ремонта дороги

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-05T17:53:06+03:00

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Незаконную вырубку сотрудники природоохранной прокуратуры увидели во время плановой проверки. Трассу на Ростов в Ворошиловском районе украшали пеньки. Кто-то вырубил 169 вязов вдоль дороги возле поворота на Студено-Яблоновку. Сотрудники стали выяснять, что же случилось, и кто пустил здоровые деревья под топор. Оказалось, что вырубили их во время комплексного ремонта дороги Волгоград-Каменск-Шахтинский. Подрядчику необходимо было проложить кабель для линии освещения, а вязы мешали работе. Кто дал приказ на варварское уничтожение зелени, пока не понятно, ведь всем работам предшествует составление проектной документации.

Как сообщили «КП-Волгоград» в природоохранной прокуратуре, по факту незаконной вырубки лесных насаждений возбудили уголовное дело. Виновникам грозят реальные сроки.

Специалисты посчитали, что ущерб природе составил 1 миллион 100 тысяч рублей. Их, скорее всего, взыщут с коммерческой организации, которая и занималась ремонтом. Было бы неплохо, если бы деньги потратили на восстановление городских лесов. Деревьев с каждым днем в Волгограде становится все меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU