2019-03-05T16:08:56+03:00
Происшествия

На севере Волгограда без света остались десятки домов

В Краснооктябрьском районе произошла авария
Юлия Данильченко
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Во вторник, 5 марта, в Краснооктябрьском районе Волгограда около трех часов дня десятки домов остались без электроэнергии. Свет отключили в многоэтажках по улицам Таращанцев, Пельше, Титова, Депутатской и других.

Причины происшествия пока неизвестны, но рабочие обещают, что на устранение неполадок уйдет не больше нескольких часов. Скорее всего к моменту, когда волгоградцы, проживающие в отключенных от света домах, вернутся после работы в свои квартиры, электричество уже включат. В любом случае специалисты обещают минимизировать неудобства.

- Бригады выехали на место оперативно. Ориентировочное время устранения возникших проблем до трех часов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети».

ИСТОЧНИК KP.RU

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